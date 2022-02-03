Написать реализацию большого класса на JavaScript

Веб-программированиеЗакрыт10 заявок4711 просмотров
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Имеется приложение которое запускает браузер хром и выполняет в нем функции которые вы должны реализовать.

Подробная документация находится в архиве, если у вас нет никаких вопросов и вы готовы взяться за работу, пишите ваши сроки и цену, если нас все устроит вышлем вам само приложение, а также скажем какой сайт необходимо сделать и можете начинать работу.

Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, сайтов будет очень много.

Здание считается выполненным если успешно отрабатывают следующие действия

  • $BK.loadSite()
  • $BK.logIn()
  • $BK.inputSmsCode()
  • $BK.logOut()
  • $BK.updateBalance()
  • $BK.openCategory()
  • $BK.openSport()
  • $BK.openGame()
  • $BK.openCoupon()
  • $BK.getMaxStake()
  • $BK.submitCoupon()
  • $BK.closeCoupon()
  • $BK.parseGames()
  • $BK.parseEvents()
Эти функции реализовывать не нужно:
  • $BK.parseBetsHistory()
  • $BK.parseTransactionHistory()
Javascript
2 года назад
id2606
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
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