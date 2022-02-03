Написать реализацию большого класса на JavaScript

Нужно разработать телеграмм бота для поиска и предложений о работе . ТЗ буду писать по вашему шаблону .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется приложение которое запускает браузер хром и выполняет в нем функции которые вы должны реализовать.
Подробная документация находится в архиве, если у вас нет никаких вопросов и вы готовы взяться за работу, пишите ваши сроки и цену, если нас все устроит вышлем вам само приложение, а также скажем какой сайт необходимо сделать и можете начинать работу.
Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, сайтов будет очень много.
Здание считается выполненным если успешно отрабатывают следующие действия
- $BK.loadSite()
- $BK.logIn()
- $BK.inputSmsCode()
- $BK.logOut()
- $BK.updateBalance()
- $BK.openCategory()
- $BK.openSport()
- $BK.openGame()
- $BK.openCoupon()
- $BK.getMaxStake()
- $BK.submitCoupon()
- $BK.closeCoupon()
- $BK.parseGames()
- $BK.parseEvents()
- $BK.parseBetsHistory()
- $BK.parseTransactionHistory()
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