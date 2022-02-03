Написать реализацию большого класса на JavaScript

Имеется приложение которое запускает браузер хром и выполняет в нем функции которые вы должны реализовать.

Подробная документация находится в архиве, если у вас нет никаких вопросов и вы готовы взяться за работу, пишите ваши сроки и цену, если нас все устроит вышлем вам само приложение, а также скажем какой сайт необходимо сделать и можете начинать работу.

Рассматриваем долгосрочное сотрудничество, сайтов будет очень много.

Здание считается выполненным если успешно отрабатывают следующие действия

$BK.loadSite()

$BK.logIn()

$BK.inputSmsCode()

$BK.logOut()

$BK.updateBalance()

$BK.openCategory()

$BK.openSport()

$BK.openGame()

$BK.openCoupon()

$BK.getMaxStake()

$BK.submitCoupon()

$BK.closeCoupon()

$BK.parseGames()

$BK.parseEvents()

$BK.parseBetsHistory()

$BK.parseTransactionHistory()

Эти функции реализовывать не нужно: