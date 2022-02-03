Доработки по проекту !

Веб-программированиеЗавершен1 заявка121 просмотр
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Доработки по проекту !

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
Выбранный исполнитель
Me4Hik
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$2
1 день
UAH
Очень профессиональный и пунктуальный фрилансер. Выполнил работу за 1 день до установленного срока Качество выполнения на высоте, не было никаких замечаний, а дополнительные пожелания были выполнены даже после внесения полной оплаты. Выражаю благодарность за выполненную работу и планирую работать с ним дальше по другим заказам. Рекомендую всем этого исполнителя!
Рекомендую). Первый мой заказчик на фрилансе. Быстро четко, оплата в срок.
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