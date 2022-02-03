Здравствуйте, нужно установить программу - facebook / webdriver на vps. И запустить с помощью неё тестовый скрипт. Пишите те, кто имеет хороший опыт в этом деле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доработки по проекту !
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