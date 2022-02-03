Перенос существующего интернет-магазина на шаблон Аспро:Максимум

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка564 просмотра
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Перенос и настройка сайта на новом шаблоне. Перенос и настройка существующих модулей:

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Интеграция с ВК и FB

модуль регистрации и авторизации по СМС

Модуль интеграции с Яндекс.Маркетом.

Учет анализа SEO на новом сайте.

2 года назад
Satinell
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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