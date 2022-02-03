Python скрипт

Всем привет. Кто может помочь новичку? Бюджет небольшой. Есть сайт который скопировали с сети, он стоит на хостинге и домене. Сам сайт работает вроде отлично все хорошо, но есть проблема в обратной связи (uForm) , не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать скрипт который будет вытаскивать твиттер алиас со страниц на opensea.io
У нас есть данные адреса кошельков. например вот этот кошелек
0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5->
opensea.io/0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5
Перейдя по ссылке можно увидеть как выглядит верифицированный twitter
Значит в базу данных нужно будет записать этот Honorary-BAYC-19 твиттер для кошелька 0x07ea972685f02b0f972482614b7b3550e521a3b5 и подписать его как верифицированный, а если твиттер не привязан на opensea, то ничего не делать.
Также, важно сделать endpoint для того чтобы можно было запросить обновление вручную, к примеру, если человек добавил свой твиттер в opensea и хочет обновить базу
Важно делать НЕ ПО API, а просто напрямую с OpenSea. Необходимо будет использовать какую-то библиотеку для обхода Cloudflare (вроде cloudscraper).
В заявке обязательно указывайте срок и цену.
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