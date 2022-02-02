Скопировать / спарсить / сохранить данные с сайта

[b][url=https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3]https://lampa-tut.ru/index.php?route=extension/feed/yandex_yml3[/url][/b] вот ссылка. Она не прогружается. Кто может разобраться в чем проблема отпишите. Возможно из-за большого объема. Выгрузка идет из этого моуля https://opencartforum.com/files/file/3846-yml-eksport-v-yandeksmarket-yandexturbo-promua-aliexpresscom-dlya-opencart-2x-3x/ Если есть варианты поставить и потестировать другой давайте попробуем. Либо можно доработать этот. В общем любое ...
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Есть сайт tripoli.land с базой агропредприятий Украины с открытыми данными:
Название, контакты, размер зембанка.
Нужно скачать все в один или несколько екселек, так как с сайта открывать и сохранять в рабочую базу по одному предприятию - не вариант.
От вас цена, сроки.
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