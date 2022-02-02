Скопировать / спарсить / сохранить данные с сайта

Есть сайт tripoli.land с базой агропредприятий Украины с открытыми данными:

Название, контакты, размер зембанка.

Нужно скачать все в один или несколько екселек, так как с сайта открывать и сохранять в рабочую базу по одному предприятию - не вариант.

От вас цена, сроки.