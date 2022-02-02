Сверстать визитку и установить на MODX

$650
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки601 просмотр
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Салют! Нужен реально опытный разработчик. Задача с использован в связке реакта и ангуляра + эффектно заверстать сайт (валидно кросбраузерно адаптивно) визитку и портфолио в слоях (9 работ). И все это установить на MODx с возможностью полного редактирования в дальнейшем. Верстка должна быть не пиксель перфект, но я буду требовательный к ней. Она не должна расходится с дизайном

Привью дизайна сайта и описание эффектов по ссылке-https://www.figma.com/file/ZerLOSM7SPxU7ULIh4SWfq/Untitled?node-id=0%3A1

В ответе прикрепляйте ссылки на свои рабочие похожие работы

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MODX
2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
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