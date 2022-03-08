Сделать парсер рейтинга фильмов (imdb и кинопоиск)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки520 просмотров
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Необходимо сделать PHP парсер рейтинга фильмов (imdb и кинопоиск).

На входе скрипта имеем название фильма на выходе нужно получить рейтинг.

2 года назад
unviz
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
2 года назад
$90
2 дня
Все отлично! Работаю с этим исполнителем уже давно!
Все отлично!