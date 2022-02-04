Несколько правок по проекту

$30
Веб-программированиеЗавершен3 заявки572 просмотра
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ТЗ https://docs.google.com/document/d/19HI15f4Eou-m7h1m5h8_A0NWfD7x8hOsDYw1J4nmHVw/edit?usp=sharing

Требуется разобраться и решить проблемы до понедельника. Оплата за каждый пункт 800р.

В сумме 2400 за все.

2 года назад
Wolf_in
Илья 
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
karasu69271
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$30
4 дня
RUB
Илья, зарекомендовал себя как грамотный специалист и выполнил работу раньше оговоренного срока. Рекомендую!
Приятный заказчик, никаких проблем, работу сдал, быстро проверили и оплатили. Рекомендую!