Разработка веб-приложений любой сложности. HTML5, CSS3, sass/less, js, jQuery, gulp, WordPress, OpenCart, Bitrix, php, yii2, Laravel
Базы данных (MySQL):
- проектирование БД
- оптимизация SQL-запросов
- загрузка и выгрузка данных
- веб-интерфейсы к БД
Веб-разработка (php + MySQL + Smarty):
- системы управления
- CRM
- сайты по готовой верстке
Утилиты:
- генерация файлов Excel, PDF, docx, XML и пр.
- E-mail рассылки
- сбор данных ("парсинг")
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
3 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
3 года назад
Выполнил все по ТЗ, не большой сдвиг по срокам- но совсем не критичный и был компенсирован. Во время выполнения заказа с моей стороны произошел косяк не связанный с ТЗ, Евгений оперативно отреагировал и помог решить проблему. В целом все ок, цена-качество как говорится! Рекомендую.
Ответный отзыв
Крайне доволен сотрудничеством с Евгением, могу рекомендовать его как ответственного и коммуникативного заказчика, что немаловажно. Тз четкое, оплата в срок. Мои рекомендации!
$80
10 баллов
3 года назад
WordPress
К сожалению из-за проблем получения необходимых доступов со стороны заказчика к сайту и серверу не удалось до конца реализовать задачу, а так все было хорошо и могу рекомендовать к сотрудничеству и сам его продолжу.
Ответный отзыв
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Работаем. Могу рекомендовать заказчика. Оплата без задержек. Тз четкое. Связь оперативная.
$40
10 баллов
3 года назад
WordPress
Идеальный испольнитель!Всем рекомедную
Ответный отзыв
Все отлично. Мои рекомендации
$20
10 баллов
3 года назад
Исполнитель выполнил работу качественно и в срок. Буду обращаться еще. Большое спасибо!
Ответный отзыв
Валерия, отличный заказчик. Проверка моментальная, работать с ней понравилось. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!
Веб-программирование
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга