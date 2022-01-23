Выполнил все по ТЗ, не большой сдвиг по срокам- но совсем не критичный и был компенсирован. Во время выполнения заказа с моей стороны произошел косяк не связанный с ТЗ, Евгений оперативно отреагировал и помог решить проблему. В целом все ок, цена-качество как говорится! Рекомендую.