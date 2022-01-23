evge_zinoviev

Евгений evge_zinoviev

 
35 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка веб-приложений любой сложности. HTML5, CSS3, sass/less, js, jQuery, gulp, WordPress, OpenCart, Bitrix, php, yii2, Laravel

Базы данных (MySQL):

- проектирование БД

- оптимизация SQL-запросов

- загрузка и выгрузка данных

- веб-интерфейсы к БД

Веб-разработка (php + MySQL + Smarty):

- системы управления

- CRM

- сайты по готовой верстке

Утилиты:

- генерация файлов Excel, PDF, docx, XML и пр.

- E-mail рассылки

- сбор данных ("парсинг")

+:

Коммуникабельный

Ответственный

Оплата по факту сделанной работы

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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

PANrace
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Скрипт для скачивания картинок
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Pepelr
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Доработка главной страницы сайта
Выполнил все по ТЗ, не большой сдвиг по срокам- но совсем не критичный и был компенсирован. Во время выполнения заказа с моей стороны произошел косяк не связанный с ТЗ, Евгений оперативно отреагировал и помог решить проблему. В целом все ок, цена-качество как говорится! Рекомендую.
Крайне доволен сотрудничеством с Евгением, могу рекомендовать его как ответственного и коммуникативного заказчика, что немаловажно. Тз четкое, оплата в срок. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
guest_1524056544188
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$80
10 баллов
3 года назад
Доработка Wordpress
WordPress
К сожалению из-за проблем получения необходимых доступов со стороны заказчика к сайту и серверу не удалось до конца реализовать задачу, а так все было хорошо и могу рекомендовать к сотрудничеству и сам его продолжу.
Все отлично. Сотрудничеством доволен. Работаем. Могу рекомендовать заказчика. Оплата без задержек. Тз четкое. Связь оперативная.
Ответный отзыв
guest_15790931231135
5 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$40
10 баллов
3 года назад
Вордпресс
WordPress
Идеальный испольнитель!Всем рекомедную
Все отлично. Мои рекомендации
Ответный отзыв
Snow_Show
Валерия 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Разово спарсить данные из каталог
Исполнитель выполнил работу качественно и в срок. Буду обращаться еще. Большое спасибо!
Валерия, отличный заказчик. Проверка моментальная, работать с ней понравилось. С удовольствием рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
6 отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга