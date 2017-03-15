Требуется доработка главной (шаблонной) страницы интернет-магазина автозапчастей на платформе Docpart. Изменения должны соответствовать предоставленному макету. Укажите стоимость и сроки выполнения заказа.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
- $50
Ищу специалиста по Wordpress. Для доработки сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Нужно сверстать небольшой блокЗавершен7 лет назад
Ищу опытного верстальщика для верстки макета, желательно на bootstrap + возможно понадобится посадка на Wordpress. Предлагайте стоимость.Завершен6 лет назад
Необходимо помочь советом/настройкой купленной программой epochta mailer для периодической рассылки почтовых сообщений 10к адресатам. Ранее пользовались email sender deluxe, но отправка на 40-50% висла, на многие письма воовсе не доходили. Купили платный софт, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо решить проблему: Каждые две минуты, с сайта, на почту приходят пустые заявки (даже без названия полей формы) В логах посмотрел, что заходят по ссылке **//site.com/process-form.php?first_name=5977f9d7c5fdb&last_name=lol&phone=&email=tal.almany%40gmail.com& содержание файла формы process-form.php ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сверстать макет из 20 страницВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сверстать обычный лэндос. Без замороченного функционала. Блог портфолио (слева категория, справа соответственная галерея изображений, при клике фото увеличивается и возможность пролистывание назад или вперед) Верхняя менюшка при скролинге прилипает к верху. Меню ...Завершен8 лет назад
Добрый день. Необходимо сверстать из макета шаблон для email рассылки, по всем, так сказать, правилам верстки email-писем. Чтобы и в яндексе, mail, gmail и других почтовых сервисах письмо отображалось как в макете.. ...Завершен9 лет назад
Необходимо сверстать макет для email рассылки, указывайте цены и сроки. макет - https://yadi.sk/i/XrhxsstruuEG4Завершен9 лет назад
1) раздел события переименовать в НОВОСТИ 2) настроить РАССЫЛКУ АВТОМАТИЧЕСКУЮ для тех кто подписался на новости сайта 3) сделать АВТОМАТИЧЕСКИЙ постинг новостей в ВК и ФБ группы. 4) привязать второй домен к ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо внести не значительные правки на сайте, разработать календарь событий и сделать функцию "версия для слабовидящих"Завершен9 лет назад
Необходимо интегрировать на сайт: версию для слабовидящих внести некоторые изменения в меню настроить календарь событийЗавершен9 лет назад
Есть сайт на Joomla 3, необходимо интегрировать на него функцию для слабовидящих (увеличение\уменьшение текстового содержимого) Интересует цена и сроки. Заранее спасибо!Завершен9 лет назад
Необходимо сверстать одностраничный сайт, лэндинг. Без натяжки на cms. Адаптивно, главное чтобы на мобильных устройствах нормально отображалось. Макет во вложенииЗавершен10 лет назад
Необходимо внести правки в макет буклета А5 (двух сторонний)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен программист для Joomla или Drupal Необходимо обеспечить сайт функционалу подобному - http://bbkingclub.ru/html/index.php Обратите внимание на онлайн-заказа и оплаты столика. Дизайн есть. Возможно рассмотрение на других ЦМСВеб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен баннер 5,5 на 14 метров, монтироваться будет на здании. Баннер в основном состоит из текстаБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
При нажатии на мои сайты в Пс яндекс, открываются совсем сторонние ресурсы... Видимо троян или ещё что-то.. Нужна срочная помощь в ликвидации этой дряни... Хостинг hc.ru Кто разбирается ...Завершен13 лет назад
Необходимо произвести некоторые изменения на шаблонном сайте joomla 1.5.17 Правки следующие: Изменить цвет менюшки при наведении... Изменить цвет footera (подвала), он черный... Вставить картинку - нужно будет её правильно выровнять... ...Завершен13 лет назад