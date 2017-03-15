Pepelr

Евгений Pepelr

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

  • Доработка главной страницы сайта

    Требуется доработка главной (шаблонной) страницы интернет-магазина автозапчастей на платформе Docpart. Изменения должны соответствовать предоставленному макету. Укажите стоимость и сроки выполнения заказа.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать макет

    Ищу опытного верстальщика для верстки макета, желательно на bootstrap + возможно понадобится посадка на Wordpress.  Предлагайте стоимость.

    BootstrapWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Настройка ePochta Mailer для рассылок

    Необходимо помочь советом/настройкой купленной программой epochta mailer для периодической рассылки почтовых сообщений 10к адресатам. Ранее пользовались email sender deluxe, но отправка на 40-50% висла, на многие письма воовсе не доходили. Купили платный софт, ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приходит спам с формы обратной связи

    Необходимо решить проблему: Каждые две минуты, с сайта, на почту приходят пустые заявки (даже без названия полей формы) В логах посмотрел, что заходят по ссылке **//site.com/process-form.php?first_name=5977f9d7c5fdb&amp;last_name=lol&amp;phone=&amp;email=tal.almany%40gmail.com&amp; содержание файла формы process-form.php ...

    JavaScript
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать Landing page

    Необходимо сверстать обычный лэндос. Без замороченного функционала. Блог портфолио (слева категория, справа соответственная галерея изображений, при клике фото увеличивается и возможность пролистывание назад или вперед) Верхняя менюшка при скролинге прилипает к верху. Меню ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сверстать простой макет для email рассылки

    Добрый день. Необходимо сверстать из макета шаблон для email рассылки, по всем, так сказать, правилам верстки email-писем. Чтобы и в яндексе, mail, gmail и других почтовых сервисах письмо отображалось как в макете..  ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Правки на сайте WP

    1) раздел события переименовать в НОВОСТИ 2) настроить РАССЫЛКУ АВТОМАТИЧЕСКУЮ для тех кто подписался на новости сайта 3) сделать АВТОМАТИЧЕСКИЙ постинг новостей в ВК и ФБ группы. 4) привязать второй домен к ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка landing page

    Необходимо сверстать одностраничный сайт, лэндинг. Без натяжки на cms. Адаптивно, главное чтобы на мобильных устройствах нормально отображалось. Макет во вложении

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Обеспечить сайт функционалом

    Нужен программист для Joomla или Drupal Необходимо обеспечить сайт функционалу подобному - http://bbkingclub.ru/html/index.php Обратите внимание на онлайн-заказа и оплаты столика. Дизайн есть. Возможно рассмотрение на других ЦМС

    DrupalHTMLJoomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Взломаны 3 сайта

    При нажатии на мои сайты в Пс яндекс, открываются совсем сторонние ресурсы... Видимо троян или ещё что-то.. Нужна срочная помощь в ликвидации этой дряни... Хостинг hc.ru Кто разбирается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Правки сайта на joomla

    Необходимо произвести некоторые изменения на шаблонном сайте joomla 1.5.17 Правки следующие: Изменить цвет менюшки при наведении... Изменить цвет footera (подвала), он черный... Вставить картинку - нужно будет её правильно выровнять... ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

evge_zinoviev
Евгений 
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
3 года назад
Доработка главной страницы сайта
Крайне доволен сотрудничеством с Евгением, могу рекомендовать его как ответственного и коммуникативного заказчика, что немаловажно. Тз четкое, оплата в срок. Мои рекомендации!
Выполнил все по ТЗ, не большой сдвиг по срокам- но совсем не критичный и был компенсирован. Во время выполнения заказа с моей стороны произошел косяк не связанный с ТЗ, Евгений оперативно отреагировал и помог решить проблему. В целом все ок, цена-качество как говорится! Рекомендую.
Ответный отзыв
Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
12 дней назад
$70
10 баллов
6 лет назад
Доработать сайт на wp
WordPress
Отлично поработали, четкая постановки задачи, оплата без задержки. Приятный в общении человек, рекомендую!
Отлично! Виталий очень терпеливый и добросовестный специалист! Я доволен. Помог сделать даже больше в условленный бюджет! Спасибо
Ответный отзыв
Brizman
Олег 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
6 лет назад
Сверстать макет
BootstrapWordPress
Не первый раз сотрудничаю с Евгением. Замечательный заказчик. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество) Всем рекомендую!
Олег выполнил качественно и в срок. Плюс ко всему внес дополнительные правки.
Ответный отзыв
Brizman
Олег 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Сверстать блок
Все отлично! Понятная постановка задачи, заказчик всегда на связи, оплата в срок, рекомендую!
Олег выполнил задание очень быстро и качественно. Но дело даже не в этом. После многих моих попыток интегрировать верстку в готовый сайт возникли проблемы, но благодаря Олегу их удалось решить, за что большущее спасибо! Я очень доволен, всем рекомендую!!
Ответный отзыв
CRIK0VA
Елена 
32 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Приватно для Сокирка Александр (CRIK0VA)
Good
Все отлично выполнено!
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