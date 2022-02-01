Доработка главной страницы сайта

Веб-программированиеЗавершен7 заявок790 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо изменить главную (шаблонную) страницу сайта по макету. Сам сайт сделан на платформе Docpart (интернет-магазина автозапчастей).

Во вложении как должная выглядеть главная страница. 

Адрес сайта - https://xn--32-6kcaak9ak4cmxgg1e.xn--p1ai/

Оставлять пжл стоимость и сроки.

Спасибо!

2 года назад
Pepelr
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
evge_zinoviev
33 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$30
5 дней
RUB
Выполнил все по ТЗ, не большой сдвиг по срокам- но совсем не критичный и был компенсирован. Во время выполнения заказа с моей стороны произошел косяк не связанный с ТЗ, Евгений оперативно отреагировал и помог решить проблему. В целом все ок, цена-качество как говорится! Рекомендую.
Крайне доволен сотрудничеством с Евгением, могу рекомендовать его как ответственного и коммуникативного заказчика, что немаловажно. Тз четкое, оплата в срок. Мои рекомендации!
  • Похожие заказы

  • Интеграция верстки 15 страниц с WordPress + Woocomerce

    Добрый день Требуется интегрировать верстку 15 страниц с Wordpress + Woocomerce для сайта мед-центра. Пишите стоимость и сроки в отклике. Не рассматриваю отклики без оценки стоимость и сроков работы. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы ...

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки на сайте

    Доработки на сайте объявлений (PHP без движка). Формат работы: Оценка задачи &gt; Согласование &gt; Выполнение &gt; Тестирование &gt; Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 25+52=?

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Бот продавец телеграмм на php

    Здравствуйте! Требуется написать бота по продаже цифровых товаров с web админ панелью. Приём оплаты litecoin Оплата товаров с внутреннего баланса пользователя. Выдача реквизитов ltc от coinbase возможно предложите другой сервис для работы с litecoin(не принципиально) Подробности в ЛС или телеграмм

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт на API

    Добрый день, мне нужно создать сайт агрегатор по примеру https://cambb.xxx/site/female/bongacams Вот описание API одной из партнерок (на самом сайте будет до 10 партнерок, за каждую оплата отдельно) Список онлайн пользователей доступен в трёх форматах, XML, JSON и YAML. ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройка фильтра в каталоге, Вордпресс

    Проект: egida-inc.ru, сделан на Вордпресс Задача: 1. Во всех категориях каталога убираем фильтры останется только навигация: [url=https://skr.sh/sBzFmCNZS3F?a]https://skr.sh/sBzFmCNZS3F?a[/url] 2. Убираем лишние элементы фильтра из подкатегорий: - убираем фильтры везде в подкатегориях, кроме исключений (ниже по тз) - расставляем пункты по порядку, также ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Подключение точка банк апи на laravel

    Есть готовый сайт на laravel. Есть реестры выплат, создаются операции на перевод денег по карте. Перевод на карту происходит через api другого банка Нужно подключить НОВОЕ апи точка банк к операциям У кого был опыт подключения api банков ...

    Laravel
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Передача данных из Битрикса в 1С

    Приветствую Есть интернет -магазин на Битриксе На нем установлен и работает модуль обмена с 1С. Его нужно доработать. Добавить к свойствам товаров в заказе "Уникальный код" и "Закупочную цену" для выгрузки в 1С. Кто готов взять прошу написать ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад