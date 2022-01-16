Интеграция верстки 15 страниц с WordPress + Woocomerce

Добрый день

Требуется интегрировать верстку 15 страниц с Wordpress + Woocomerce для сайта мед-центра.

Пишите стоимость и сроки в отклике. Не рассматриваю отклики без оценки стоимость и сроков работы. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы по Wordpress + Woocomerce.

Обязательно:

1) Должна работать онлайн-оплата (интернет-эквайринг Сбербанк)

2) Должны работать формы с заявками.

После отправки формы модальное окно "спасибо", заявка на почту приходит.

При записи к конкретному врачу в заявке - ФИО врача, к которому записались.

3) Минимум плагинов.

Согласовываем список плагинов.

ACF PRO - не подходит.

В качестве альтернативы разрешается использовать carbonfields (ссылка на плагин - https://carbonfields.net/ ) или аналог carbonfields, который необходимо согласовать.

4) Промежуточные результаты и финальную работу ведем и сдаём на моём хостинге.

5) Весь контент должен быть редактируемым: виджеты, текст, картинки.

Нельзя:

* Использовать билдеры, кроме встроенного gutenberg

* Использовать плагины без согласования

Особенности:

1) Custom post type врач

2) Часть товаров product связаны с post type врач

3) Запись к конкретному врачу.

Работу принимаю постранично в том порядке, в котором указано ниже.

Обязательно выполнять работу постранично именно в таком порядке, как в списке страниц.

Список страниц:

1. Главная

2. Врачи

3. Врачи архивная (после выбора категории)

4. Врач(полная)

5. Прайс-лист - Каталог товаров (Woocomerce)

6. Прайс-лист архивная (после выбора категории)

7. На одной (Корзина + Оформление заказа)

8. «Спасибо за оформление заказа»

9. Новости

10. Архив новостей (после выбора категории)

11. Новость(полная)

12. О нас

13. Контакты

14. 404 страница

15. Согласие на обработку персональных данных