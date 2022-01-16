Есть готовый сайт на laravel. Есть реестры выплат, создаются операции на перевод денег по карте. Перевод на карту происходит через api другого банка Нужно подключить НОВОЕ апи точка банк к операциям У кого был опыт подключения api банков ...
Интеграция верстки 15 страниц с WordPress + Woocomerce
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Требуется интегрировать верстку 15 страниц с Wordpress + Woocomerce для сайта мед-центра.
Пишите стоимость и сроки в отклике. Не рассматриваю отклики без оценки стоимость и сроков работы. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы по Wordpress + Woocomerce.
Обязательно:
1) Должна работать онлайн-оплата (интернет-эквайринг Сбербанк)
2) Должны работать формы с заявками.
После отправки формы модальное окно "спасибо", заявка на почту приходит.
При записи к конкретному врачу в заявке - ФИО врача, к которому записались.
3) Минимум плагинов.
Согласовываем список плагинов.
ACF PRO - не подходит.
В качестве альтернативы разрешается использовать carbonfields (ссылка на плагин - https://carbonfields.net/ ) или аналог carbonfields, который необходимо согласовать.
4) Промежуточные результаты и финальную работу ведем и сдаём на моём хостинге.
5) Весь контент должен быть редактируемым: виджеты, текст, картинки.
Нельзя:
* Использовать билдеры, кроме встроенного gutenberg
* Использовать плагины без согласования
Особенности:
1) Custom post type врач
2) Часть товаров product связаны с post type врач
3) Запись к конкретному врачу.
Работу принимаю постранично в том порядке, в котором указано ниже.
Обязательно выполнять работу постранично именно в таком порядке, как в списке страниц.
Список страниц:
1. Главная
2. Врачи
3. Врачи архивная (после выбора категории)
4. Врач(полная)
5. Прайс-лист - Каталог товаров (Woocomerce)
6. Прайс-лист архивная (после выбора категории)
7. На одной (Корзина + Оформление заказа)
8. «Спасибо за оформление заказа»
9. Новости
10. Архив новостей (после выбора категории)
11. Новость(полная)
12. О нас
13. Контакты
14. 404 страница
15. Согласие на обработку персональных данных
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