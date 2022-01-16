API для СРА платформы

Здравствуйте, мне нужно написать скрипт против DDoS атаки. Есть программа, с помощью которой меня атакуют, там есть все файлы, скину… Хочу узнать сколько будет стоить и время выполнения)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется создать API для СРА - арбитражной платформы.
Под типы трафика.
СРА - вознаграждение за действие, ставка.
Refshare - процент с продаж, первой и повторных. то есть запрос с базы рекламодателя, к его сайту - порталу - платформе, о повторных покупках клиентом.
То есть сверка по IP, локации, приведен нашим сайтом, и каким именно вэб-мастером.
Sale - процент с продаж, только с первой.
Lead - регистрации, подача заявок, или заполнение формы.
Так же требуется в API реализовать систему сигналов.
Систему теста для заказчика, после установки, требуется что бы заказчик произвел тест, что бы наша платформа запомнила расставленные метки, и в дальнейшем обращался к ним, и на именно данные страницы, и только после этого теста оффер автоматически получает сигнал о разрешении на запуск в работу.
Систему сигналов о том что API не блокируется, и не удален, в случае блокировки или удаления API, оффер встает на паузу. Так же конечно систему защиты, и систему меток на страницы, регистрация, вход, корзина, покупка, форма заявки, и так далее.
Так же под каждый оффер, то есть API соединение должен генерироваться свой, индивидуальный ключ, и тебуется сделать систему тестирование, для пользователя, что бы пользователь после подключения мог про тестить, срабатывает API или нет.
Написать требуется на коде ПХП Ларавел.
Полное пояснение в файле.
Ссылку на скрипт для ознакомления высылаю по запросу, для ознакомления с архитектурой платформы.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно написать простую админку, из которой можно будет заменять несколько текстовых значений на одностраничнике. Нужно сделать сейчас.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется развернуть на хостинге сайт из архива Jomla+Virtuemart-все должно корректно отображаться и работатьВеб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Нужна помощь специалиста, настроить калькулятор грядок на сайте, пример https://prnt.sc/26e2srf ТЗ 1. Настроить "Калькулятор грядок" на сайте https://prnt.sc/26e2srf 2. Настроить форму "Рассчитать грядку" https://prnt.sc/26e2tb8 Цена работы в заявках, подробности в перепискиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
Сделать каталог на сайте Wordpress нужно: 1. Перенести все статьи в раздел /blog/дальше-раздел/статья И сделать 301 редиректы. Лучше бы это сделать в автоматическом режиме, если движок это позволяет. 2. Сделать каталог на сайте с фильтрами. Это будет каталог организаций: картинка, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Сайт написан на Nuxt, верстка полностью готова. Нужно прикрутить API, внести пару изменений по текстам и некоторым элементам. Ставьте отклик, пришлём полное ТЗ, обсудим сроки и цену за работуВеб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Ищем человека в команду, который закроет девелоперские функции. Создание и поддержка сайта (onepager скорее всего). [b]Написание и оптимизация Smart Contract. [/b] Размещение коллекции на Opensea, Coinbase, Looksrare etc. Помощь и оптимизация Discord сервера. [b]Закрытие сопутствующих вопросов по вышеперечисленным пунктам. [/b] Прикрепляйте к откликам: - опыт ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $30
Прототип кликабельный мобильного приложения по ТЗ - срочно! Бюджет 30$ Сроки 24 часа Оплата после завершения работ по проекту Оставляйте Ваш телеграмм для связиВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно доделать сайт на LaravelВеб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно создать скетч/прошивку для имитации советского калькулятор Б3-04 на Arduino UNO с клавиатурой 4x4 и lcd1602.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад