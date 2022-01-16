API для СРА платформы

Добрый день, требуется создать API для СРА - арбитражной платформы.

Под типы трафика.

СРА - вознаграждение за действие, ставка.

Refshare - процент с продаж, первой и повторных. то есть запрос с базы рекламодателя, к его сайту - порталу - платформе, о повторных покупках клиентом.

То есть сверка по IP, локации, приведен нашим сайтом, и каким именно вэб-мастером.

Sale - процент с продаж, только с первой.

Lead - регистрации, подача заявок, или заполнение формы.

Так же требуется в API реализовать систему сигналов.

Систему теста для заказчика, после установки, требуется что бы заказчик произвел тест, что бы наша платформа запомнила расставленные метки, и в дальнейшем обращался к ним, и на именно данные страницы, и только после этого теста оффер автоматически получает сигнал о разрешении на запуск в работу.

Систему сигналов о том что API не блокируется, и не удален, в случае блокировки или удаления API, оффер встает на паузу. Так же конечно систему защиты, и систему меток на страницы, регистрация, вход, корзина, покупка, форма заявки, и так далее.

Так же под каждый оффер, то есть API соединение должен генерироваться свой, индивидуальный ключ, и тебуется сделать систему тестирование, для пользователя, что бы пользователь после подключения мог про тестить, срабатывает API или нет.

Написать требуется на коде ПХП Ларавел.

Полное пояснение в файле.

Ссылку на скрипт для ознакомления высылаю по запросу, для ознакомления с архитектурой платформы.