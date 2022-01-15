Связать сайт с API + Небольшие правки по вёрстке

Веб-программированиеЗакрытнет заявок632 просмотра
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Сайт написан на Nuxt, верстка полностью готова. Нужно прикрутить API, внести пару изменений по текстам и некоторым элементам.

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2 года назад
guest_16227025318816
Латвия
3 года в сервисе
Был
22 дня назад