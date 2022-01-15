Необходимо доработать фильтр на VUE.JS

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки632 просмотра
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Приветствую.

Необходимо доработать фильтр на VUE.JS

Время ближайшее. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1yCAU5pG6Xoml0Wghpc1ho_aXf8hjXNQOq7lJgiMz26A/edit?usp=sharing

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2 года назад
aleks_vesnin
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад