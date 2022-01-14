Разработка калькуляторов. На php и js.

Нужен специалист для постоянной разработки калькуляторов на сайт. В основном на php (ООП тоже есть), иногда немного js.

Калькуляторы в основном такие, как на популярных сайтах калькуляторов. ТЗ на простые калькуляторы не даю, и так не трудно разобраться.