Веб-программист для выполнения периодических работ по сайтам

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок966 просмотров
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Нужен программист на периодические задания - устранение ошибок, доработки уже существующих сайтов.

Работа удаленная, загрузка разная, оплата сдельная (раз в месяц за предыдущий).

Необходимые компетенции:

1. Владение:

PHP 5.3 - 7.1

JavaScript + jQuery

Основы HTML + CSS

Apache 2

MySQL 5

2. Прочее: способность к грамотной оптимизации решений и трудозатрат, высокое качество письменной коммуникации (умение общаться с не-программистами, объяснять, что происходит и какие решения будут оптимальными), доступность в рабочее время.

2 года назад
ArtJob22
Наталья 
49 летРоссия
2 года в сервисе
Была
2 года назад
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    Веб-программированиенет заявок
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    Javascript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад