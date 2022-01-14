Мне нужен сайт в котором идея такова есть пазл с 15 деталей на собрания пазла есть 30 дней чтобы получать пазлы нужно покупать наборы с ними один набор стоит 1 грн на день доступно 5 наборов если собераешь весь пазл получаешь 5к грн