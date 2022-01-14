Здравствуйте. Требуется софт-снайпер. 1) мониторинг баланса. (1 курл запрос), по API внутри блокчейна. 2) отправка транзакции (web3.js библиотека). 3) Работа с API биржи (продажа, как только операция 2 совершилась.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен сайт в котором идея такова есть пазл с 15 деталей на собрания пазла есть 30 дней чтобы получать пазлы нужно покупать наборы с ними один набор стоит 1 грн на день доступно 5 наборов если собераешь весь пазл получаешь 5к грн
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Разработать api взамен уже существующегоВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Реализовать интеграцию Google Data Studio (далее GDS) и сервиса Beauty Pro для отображения ключевых показателей бизнеса на одном дашборде и с последующей возможностью самостоятельно строить нужные графики. Судя по документации API необходимые данные сервисом предоставляются. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Есть проект на bubble, нужно подключить платежную систему через APIВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно написать PHP + SQL парсер сайта который будет работать по крону, собирать и обновлять данные в таблице. После по крону или прямыми запросами собирать в XML файлик из базы для дальнейшего использования. Сайт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад
- $14
Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 2 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- $14
Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 1,5 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $14
Условие на скрине. Необходимо предоставить рабочий код. Необходимые условия: - Знания typescript от 1,5 лет - Понимание условия задачи на английском - Весь код должен быть в одной исходной функции! - Имя подаваемой в функцию переменой оставить той же Жду предложений:)Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется скрипт для анализа данных по API Bestchange .ru с выводом результатов в веб страницу. Если у Вас есть опыт работы с Bestchange, это хороший плюс. В целом API не сложное. ТЗ имеется.Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад