Снайпер по API

Разработать api взамен уже существующего
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется софт-снайпер.
1) мониторинг баланса. (1 курл запрос), по API внутри блокчейна.
2) отправка транзакции (web3.js библиотека).
3) Работа с API биржи (продажа, как только операция 2 совершилась.
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