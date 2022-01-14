Снайпер по API

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки615 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется софт-снайпер.

1) мониторинг баланса. (1 курл запрос), по API внутри блокчейна.

2) отправка транзакции (web3.js библиотека).

3) Работа с API биржи (продажа, как только операция 2 совершилась.

2 года назад
sleepnow
Влад 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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