Создать яндексовский фид

есть 10 видов отчетов и 15 кампаний нужно сделать так что бы значения динамически подставлялись в строку с отчетом и открывался отчет. добавить форму для добавляния нвых клиентов и отчетов Есть такая строка https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?ulogin=bobo-ads&cid=54251635 нужно чтобы в login ...