Проект на реакт

Добрый день, есть задача по android. Пишите те, кто имеет большой опыт в этой области.
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Добрый день!
Ищем React разработчика в команду.
Только с опытом продакшена и нагруженных проектов.
Образовательный проект.
Бэкенд в процессе, есть дизайн, начинаем верстать.
Условия - удаленка или офис в Спб.
По зп - договоримся.
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