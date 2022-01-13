Проект на реакт

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок831 просмотр
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Добрый день!

Ищем React разработчика в команду.

Только с опытом продакшена и нагруженных проектов.

Образовательный проект.

Бэкенд в процессе, есть дизайн, начинаем верстать.

Условия - удаленка или офис в Спб.

По зп - договоримся.

2 года назад
sdence
Денис 
41 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва