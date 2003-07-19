Kerim-frontend

Керим Нуркалиев Kerim-frontend

 
21 год
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад

Я занимаюсь веб-разработкой уже около трех лет, случалось сталкиваться с различными технологиями, но мои любимые это: React, Next.js и в них я наиболее преуспел. В свободное время работаю над своим проектом - (пока что небольшим) веб-приложением. Люблю интересные задачи, с удовольствием узнаю новое.

  • Стек:- Frontend-разработка:

  • HTML, CSS, DOM, JavaScript,

  • React, Redux,

  • Next,

  • Material-Ui, SCSS / SASS,

  • Кроссбраузерная верстка

  • Адаптивная верстка,

  • Верстка по макетам: Figma, Adobe

    projects

  • одностраничный сайт -СТРОЙКОНТРОЛЬ?

  • сайт о моде, стиле и красоте -Trend

  • интернет магазин ? -store-food

  • на этом сайте вы можете открыть различные кейсы криптовалют crazy-box?

Портфолио