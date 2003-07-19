Я занимаюсь веб-разработкой уже около трех лет, случалось сталкиваться с различными технологиями, но мои любимые это: React, Next.js и в них я наиболее преуспел. В свободное время работаю над своим проектом - (пока что небольшим) веб-приложением. Люблю интересные задачи, с удовольствием узнаю новое.
Стек:- Frontend-разработка:
HTML, CSS, DOM, JavaScript,
React, Redux,
Next,
Material-Ui, SCSS / SASS,
Кроссбраузерная верстка
Адаптивная верстка,
Верстка по макетам: Figma, Adobe
projects
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Портфолио
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