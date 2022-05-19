Golubets

Артём Golubets

 
24 года
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Frontend developer

﻿﻿Навыки

  • React/redux/typescript/jest
  • HTML&CSS, БЭМ, flex&grid
  • Адаптив и отзывчивость, интерактивные интерфейсы
  • Работа с макетами, pixel perfect
  • SASS, JS, ES6
  • Есть опыт с SVG

樂 Почему мало отзывов?

Отстажировался 3 месяца в Яндексе, ищу над чем интересным поработать

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