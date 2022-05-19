Frontend developer
Навыки
- React/redux/typescript/jest
- HTML&CSS, БЭМ, flex&grid
- Адаптив и отзывчивость, интерактивные интерфейсы
- Работа с макетами, pixel perfect
- SASS, JS, ES6
- Есть опыт с SVG
樂 Почему мало отзывов?
Отстажировался 3 месяца в Яндексе, ищу над чем интересным поработать
Контакты
- Email - [email protected] [email protected]
- Telegram - https://t.me/amanushenkov
- Вк - https://vk.com/ssquirrelll
- WhatsApp - 79098620534
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Mock markup33 просмотра
- Practice site38 просмотров
- Вёрстка тестового задания Яндекса horizontal light36 просмотров
- Вёрстка тестового задания Яндекса vertical light22 просмотра