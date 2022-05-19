Frontend developer ﻿﻿Навыки React/redux/typescript/jest

HTML&CSS, БЭМ, flex&grid

Адаптив и отзывчивость, интерактивные интерфейсы

Работа с макетами, pixel perfect

SASS, JS, ES6

Есть опыт с SVG 樂 Почему мало отзывов? Отстажировался 3 месяца в Яндексе, ищу над чем интересным поработать ﻿Контакты Email - [email protected] [email protected]

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Я против войны в Украине !