Задача по android

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка654 просмотра
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Добрый день, есть задача по android. Пишите те, кто имеет большой опыт в этой области.

Android
2 года назад
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад