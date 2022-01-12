Разработка проекта - почасово/фулл Англ язык - на уровне чтения документации + коммуникация Долгосрочный проект(от 3 месяцев)
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Добрый день, есть задача по android. Пишите те, кто имеет большой опыт в этой области.
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