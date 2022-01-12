Карту и калькулятор надо подправить срочно

1+1=? Необходимо перенести новости с сайта на 1с битрикс на wordpress. Данные формата XML
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поменял местами блоки и вышла такая херь. Надо меню вписать в сетку, что бы не выбиваолась и на мобиле смотрелась
и при клике меню на карте ее вверх тянет
и белый фон неплохо было бы убрать с калькулятора
и надо чтобы на карте по центру маркер ена карте открывался а не в разных ее частях
Йес, пятницы надо доделать, у меня с ними встреча намечается
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