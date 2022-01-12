Карту и калькулятор надо подправить срочно

поменял местами блоки и вышла такая херь. Надо меню вписать в сетку, что бы не выбиваолась и на мобиле смотрелась

и при клике меню на карте ее вверх тянет

и белый фон неплохо было бы убрать с калькулятора

и надо чтобы на карте по центру маркер ена карте открывался а не в разных ее частях

Йес, пятницы надо доделать, у меня с ними встреча намечается ﻿ ﻿