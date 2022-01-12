Карту и калькулятор надо подправить срочно

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок934 просмотра
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поменял местами блоки и вышла такая херь. Надо меню вписать в сетку, что бы не выбиваолась и на мобиле смотрелась

и при клике меню на карте ее вверх тянет

и белый фон неплохо было бы убрать с калькулятора

и надо чтобы на карте по центру маркер ена карте открывался а не в разных ее частях

Йес, пятницы надо доделать, у меня с ними встреча намечается ﻿ ﻿

2 года назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
15 дней назад