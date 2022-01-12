Сделать сайт. ТЗ 1 СТР.

Цель работы – создать МВП и протестировать гипотезу

будут ли люди платить за отзывы на отдельном сервисе. (Если сервис взлетит будем оптимизировать архитектуру и дописывать, планируется многоязычность, отказоустойчивость. Сделаем хорошо. Сейчас делаем , чтобы работало, быстро и не дорого. Не нужны админки и тд.)

Что нужно сделать? Крупно.

Сделать БЭК, Фронт, сверстать готовый дизайн, прикрутить оплату на сайте.

Функционал. Оставить отзыв, поиск отзыва, сверстать ПК и моб версию (дизайн есть).

Что есть?

Домен. Hikarma.ru

Бесплатный хостинг.

SSL сертификат.

Дизайн ПК и мобильной версии figma www.figma.com/file/c4NEX2... . Страницы статические: Правила, вопросы, контакты. Страницы с функционалом: главная, рейтинг положительных отзывов, рейтинг отрицательных.

Пользовательские истории.

(дизайн кейсов отрисован) Я как пользователь могу оставить о человеке отзыв ищу по ссылке на соц сети. Есть поисковая строка, вставил ссылку: если нашел ссылку (уже кто-то оставил отзыв), читаешь и/или добавляешь свой. (любые соц сети, любая ссылка, хоть на сайт, искать полное совпадение или корень, чтобы m.facebook\vasya и fb\vasya были одинаковыми людьми) текстовый отзыв до 500 символов.

Перед оплатой отзыва почитать и принять соглашение с страницы Правила.

Бизнес-процессы:

1. Поиск, выдача, добавление отзыва, оплата.

2. Поиск, выдача, чтение отзыва.

Критерии приемки:

1. Функционал работает. Добавить отзыв, найти отзыв, оплатить отзыв.

2. Все страницы без ошибок (отладчик, верстка, логи), рейтинг отзывов формируется правильно.

3. Передать права и код на МВП заказчику.

4. Передать описание выполненных работ (чтобы можно было сопровождать, поменять тексты, подправить количество символов в отзыве, подправить ключевые фразы, поменять почту на страничке).

5. ssl сертификат установлен.

6. Добавлена яндекс и гугл аналитика (целевое действие – оплатить отзыв или найти отзыв).