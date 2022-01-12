Сделать сайт. ТЗ 1 СТР.

Задача 1) Проблемы в админке сайта : -заказы не открываются (не видна информация ни о товаре, ни о клиенте) -доступа к Покупатели также нет (не грузится ни список, ни информация по персоне) 2)В Разделах и Категориях сделать текстовую крутилку ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель работы – создать МВП и протестировать гипотезу
будут ли люди платить за отзывы на отдельном сервисе. (Если сервис взлетит будем оптимизировать архитектуру и дописывать, планируется многоязычность, отказоустойчивость. Сделаем хорошо. Сейчас делаем , чтобы работало, быстро и не дорого. Не нужны админки и тд.)
Что нужно сделать? Крупно.
Сделать БЭК, Фронт, сверстать готовый дизайн, прикрутить оплату на сайте.
Функционал. Оставить отзыв, поиск отзыва, сверстать ПК и моб версию (дизайн есть).
Что есть?
Домен. Hikarma.ru
Бесплатный хостинг.
SSL сертификат.
Дизайн ПК и мобильной версии figma www.figma.com/file/c4NEX2... . Страницы статические: Правила, вопросы, контакты. Страницы с функционалом: главная, рейтинг положительных отзывов, рейтинг отрицательных.
Пользовательские истории.
(дизайн кейсов отрисован) Я как пользователь могу оставить о человеке отзыв ищу по ссылке на соц сети. Есть поисковая строка, вставил ссылку: если нашел ссылку (уже кто-то оставил отзыв), читаешь и/или добавляешь свой. (любые соц сети, любая ссылка, хоть на сайт, искать полное совпадение или корень, чтобы m.facebook\vasya и fb\vasya были одинаковыми людьми) текстовый отзыв до 500 символов.
Перед оплатой отзыва почитать и принять соглашение с страницы Правила.
Бизнес-процессы:
1. Поиск, выдача, добавление отзыва, оплата.
2. Поиск, выдача, чтение отзыва.
Критерии приемки:
1. Функционал работает. Добавить отзыв, найти отзыв, оплатить отзыв.
2. Все страницы без ошибок (отладчик, верстка, логи), рейтинг отзывов формируется правильно.
3. Передать права и код на МВП заказчику.
4. Передать описание выполненных работ (чтобы можно было сопровождать, поменять тексты, подправить количество символов в отзыве, подправить ключевые фразы, поменять почту на страничке).
5. ssl сертификат установлен.
6. Добавлена яндекс и гугл аналитика (целевое действие – оплатить отзыв или найти отзыв).
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
нужно доработать Pop apВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $10
Сайт на Laravel. Разместить на форме кнопку для загрузки фото.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужно разработать парсер XML файлов наподобие примеров во вложении. Файл нужно парсить, сохранять и возвращать по ```API в формате json. Разработка необходима на php (желательно Laravel)+postgresqlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Подробное тз кандидатамВеб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо натянуть сверстанный сайт-каталог на CMS MODx Revolution. Адаптив, размеры: 1920рх, 768рх, 320рх. 4 страницы: 1. Главная 2. Стр. города с картой 3. Стр. статей 4. Стр. статьи Что мы предоставим для работы: 1. Сверстанный макет; 2. Доступ к административной панели MODx; 3. Описание работы ...Завершен2 года назад
Доброго! Имеем Дизайн в фигме. Требуется реализовать для онлайн-версии игры на сайте. Пользователю по порядку выводятся логотипы (зеленые стрелки листать вперед назад). И рандомно буквы - пользователь их угадывает. За каждый угаданный логотип - 1 монетка, внизу под ...Завершен2 года назад
Необходимо выполнить редизайн Главной страницы. Макет в наличии (psd). Сайт на ВП. 1. Уменьшить в размере главный слайдер до стандартной ширины контента на странице (около 1200*420). 2. Вывести смену баннеров в слайдере (до 5 баннеров) и ...Завершен2 года назад
нужно написать бота который будет рассылать сообщения по группамВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо исправить ошибку, фото прикреплённой ниже, а также добавить эпл пэй в оплату на странице товара. Рассматриваются кандидаты которые имели опыт с подобным Интернет-магазин на WordpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад