Парсер XML файла

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки620 просмотров
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Нужно разработать парсер XML файлов наподобие примеров во вложении.

Файл нужно парсить, сохранять и возвращать по ```API в формате json.

Разработка необходима на php (желательно Laravel)+postgresql

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад