Нужно написать бота для Телеграмм

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок651 просмотр
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нужно написать бота который будет рассылать сообщения по группам

2 года назад
guest_16419557653565
2 года в сервисе
Был
2 года назад