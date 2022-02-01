Необходимо натянуть сверстанный макет на MODx Revolution

Веб-программированиеЗавершен7 заявок624 просмотра
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Необходимо натянуть сверстанный сайт-каталог на CMS MODx Revolution.

Адаптив, размеры: 1920рх, 768рх, 320рх.

4 страницы:

1. Главная

2. Стр. города с картой

3. Стр. статей

4. Стр. статьи

Что мы предоставим для работы:

1. Сверстанный макет;

2. Доступ к административной панели MODx;

3. Описание работы элементов (на связи в WhatsApp, Telegram отвечу на любые вопросы по проекту)

MODX
2 года назад
leeroycheg
Станислав 
28 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
playsetler
Роман 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов(-2)
2 года назад
$165
7 дней
RUB
Сделал работу качественно, рекомендую
Все отлично, задание понятное, коммуникация постоянная, оплата моментальная