leeroycheg

Требуется разработать дизайн сайта-каталога, направленного на поиск ближайших цветочных магазинов. Ознакомьтесь с приложенным техническим заданием для более детальной информации о функционале и требованиях к дизайну. Обратите внимание на примеры работ для вдохновения.