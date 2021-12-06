leeroycheg

Станислав leeroycheg

 
29 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$165
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Необходимо натянуть сверстанный макет на MODx Revolution

    Ищется специалист для натяжки сверстанного сайта-каталога на CMS MODx Revolution. Проект включает 4 страницы: главная, страница с картой, страница статей и отдельная страница статьи. Требуется адаптивный дизайн для разрешений 1920рх, 768рх и 320рх. Предоставим сверстанный макет и доступ к админке MODx.

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Личный кабинет

    Требуется разработка дизайна личного кабинета для CRM системы. Необходимо создать уникальный и интуитивно понятный интерфейс, который обеспечит удобство использования и хороший опыт для пользователей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн цветочного сайта

    Требуется разработка дизайна для цветочного сайта. Задача включает создание визуально привлекательного и функционального интерфейса, соответствующего современным стандартам UX/UI. Обратите внимание на элементы навигации и пользовательский опыт.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Landing Page

    Требуется разработка дизайна лэндинга в соответствии с предоставленным техническим заданием. Основное внимание уделяется созданию привлекательного интерфейса, который будет эффективно представлять продукт и удовлетворять потребности пользователей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать похожую работу

    $120

    Требуется разработать дизайн сайта-каталога, направленного на поиск ближайших цветочных магазинов. Ознакомьтесь с приложенным техническим заданием для более детальной информации о функционале и требованиях к дизайну. Обратите внимание на примеры работ для вдохновения.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

playsetler
Роман 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
$165
10 баллов
3 года назад
Необходимо натянуть сверстанный макет на MODx Revolution
MODX
Все отлично, задание понятное, коммуникация постоянная, оплата моментальная
Сделал работу качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
$130
10 баллов
3 года назад
Дизайн цветочного сайта
Не первое сотрудничество. Рекомендую.
Все супер, спасибо за оперативное выполнение поставленной задачи. Сделал как я и ожидал. Рекомендую.
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
$130
10 баллов
3 года назад
Landing Page
Продолжаю рекомендовать. Второй успешный проект с Станиславом. Сотрудничаем дальше!
Все выполнено в оговоренные сроки, в соответствии с требованиями. Будем сотрудничать в дальнейшем!
Ответный отзыв
Andy-graphic
Андрей 
42 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
209 отзывов(-3)
$120
10 баллов
3 года назад
Создать похожую работу
Интересная задача, сотрудничество прошло без нареканий
Все отлично! Качественно и в срок, рекомендую. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв