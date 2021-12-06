leeroycheg

Ищется специалист для натяжки сверстанного сайта-каталога на CMS MODx Revolution. Проект включает 4 страницы: главная, страница с картой, страница статей и отдельная страница статьи. Требуется адаптивный дизайн для разрешений 1920рх, 768рх и 320рх. Предоставим сверстанный макет и доступ к админке MODx.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработка дизайна личного кабинета для CRM системы. Необходимо создать уникальный и интуитивно понятный интерфейс, который обеспечит удобство использования и хороший опыт для пользователей.Закрыт3 года назад
Требуется разработка дизайна для цветочного сайта. Задача включает создание визуально привлекательного и функционального интерфейса, соответствующего современным стандартам UX/UI. Обратите внимание на элементы навигации и пользовательский опыт.Завершен3 года назад
Требуется разработка дизайна лэндинга в соответствии с предоставленным техническим заданием. Основное внимание уделяется созданию привлекательного интерфейса, который будет эффективно представлять продукт и удовлетворять потребности пользователей.Завершен3 года назад
- $120
Требуется разработать дизайн сайта-каталога, направленного на поиск ближайших цветочных магазинов. Ознакомьтесь с приложенным техническим заданием для более детальной информации о функционале и требованиях к дизайну. Обратите внимание на примеры работ для вдохновения.Завершен3 года назад