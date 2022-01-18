Простая онлайн-игра (угадать логотип)

Проекционный калькулятор, расчета размера экрана проектора упрощённая версия вот этого: [url=https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35]https://www.projectorcentral.com/Optoma-HD146X-projection-calculator-pro.htm?id_=35 [/url]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго!
Имеем Дизайн в фигме.
Требуется реализовать для онлайн-версии игры на сайте.
Пользователю по порядку выводятся логотипы (зеленые стрелки листать вперед назад). И рандомно буквы - пользователь их угадывает.
За каждый угаданный логотип - 1 монетка, внизу под буквами идет время, если в течение 30 секунд не угадал, переход к следующему и т.д.
Данные предоставлю в виде который Вам удобно, изначально имеем не верный / верный логотип. Верный показывает после угадывания.
БЭКЕНДОВ, АПИ - НЕТ!
Можно тянуть все это с папки картинок, к примеру Gucci.png - показывает не полный логотип, а название файла идут как верные буквы к которым подмешиваются не верный, а Gucci+.png показывает иотговый верный логотип.
Не вижу смысла воротить бекенды и прочее все только усложняя.
- Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо выполнить редизайн Главной страницы. Макет в наличии (psd). Сайт на ВП. 1. Уменьшить в размере главный слайдер до стандартной ширины контента на странице (около 1200*420). 2. Вывести смену баннеров в слайдере (до 5 баннеров) и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
нужно написать бота который будет рассылать сообщения по группамВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо исправить ошибку, фото прикреплённой ниже, а также добавить эпл пэй в оплату на странице товара. Рассматриваются кандидаты которые имели опыт с подобным Интернет-магазин на WordpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Цель работы – создать МВП и протестировать гипотезу будут ли люди платить за отзывы на отдельном сервисе. (Если сервис взлетит будем оптимизировать архитектуру и дописывать, планируется многоязычность, отказоустойчивость. Сделаем хорошо. Сейчас делаем , чтобы работало, быстро ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Исправить 9 багов на действующих Блоге и Сайте согласно ТЗ Блог [url=https://stalker-blog.ru/]https://stalker-blog.ru/[/url] Сайт [url=https://stalkerfish.ru/recipes/]https://stalkerfish.ru/recipes/[/url] На сайтах работает php 7-ой версии и база данных mysql. Вход в Административную часть запаролен.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $4000
Ищем vue или react разработчика уровня middle/senior для проектной работы над системой для HR'ов. Занятость рассматриваем от 15 часов в неделю, можно больше. Разрабатываем с нуля, на всем самом новом, так что никакого легаси и страданий. Не аутсорс/аутстаф ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен красивый, кросс-браузерный, лаконичный, логичный и продуманный, с хорошей структурой и, самое главное, продающий лендинг по продаже вебинара на тему психология семейных отношений. Одностраничный, с элементом анкетирования из нескольких вопросов для примера, после чего появится форма ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт2 года назад
есть сайт на Wixесть HTML темплейт купленный на themeforestнужно заменить дизайн на Wix сайтаСроки и ценаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
1. Реализовать скрипт для пакетной уникализации видео на FFMPEG. 2. Скрипт, который я смогу редактировать под нужные мне параметры (примеры: наклоны, кроп, scale, фильтры, обрезка по времени, изменение битрейта аудио/видео и тд.) 3. От вас требуется хорошее ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад