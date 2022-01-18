Простая онлайн-игра (угадать логотип)

Доброго!

Имеем Дизайн в фигме.

Требуется реализовать для онлайн-версии игры на сайте.

Пользователю по порядку выводятся логотипы (зеленые стрелки листать вперед назад). И рандомно буквы - пользователь их угадывает.

За каждый угаданный логотип - 1 монетка, внизу под буквами идет время, если в течение 30 секунд не угадал, переход к следующему и т.д.

Данные предоставлю в виде который Вам удобно, изначально имеем не верный / верный логотип. Верный показывает после угадывания.

БЭКЕНДОВ, АПИ - НЕТ!

Можно тянуть все это с папки картинок, к примеру Gucci.png - показывает не полный логотип, а название файла идут как верные буквы к которым подмешиваются не верный, а Gucci+.png показывает иотговый верный логотип.

Не вижу смысла воротить бекенды и прочее все только усложняя.