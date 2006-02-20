vladislavgubarev

Владислав Губарев vladislavgubarev

 
17 летРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Сделаю вам качественный сайт или уникальный фирменный стиль&#128104;&#128187;

Привет, я Влад. Мне 15, надеюсь, это не станет преградой в нашей совместной работе. Живу в Москве.

Делаю: сайты-визитки, блоги, корпоративные сайты, логотипы, мелкая работа

Мои навыки彩

Знаю HTML, CSS, JavaScript с 2018 года. Пишу бэкенд на NodeJS. Работаю с MongoDB. Пишу веб-приложения на React.

Для каждого сайта разрабатываю свой дизайн интерфейса.

Создаю фирменные стили для брендов с логотипом и полным брендбуком.

Плюсы работы со мной

Знаю своё дело, работал с компьютерами с детства. Делаю работу четко по ТЗ. Беру мало, так-как я только начинаю свой путь во фрилансе. Пишу чисто, чтобы потом можно было делать рефакторинг.

Услуги

Создам для вас сайт-визитку, корпоративный сайт, блог и полноценный проект с собственным API.

Разработаю фирменный стиль для вашего бренда с уникальным и современным логотипом и полным брендбуком.

Также готов на любую мелку работу, например внедрить на сайт аналитику.

В свободное время делаю свой проект yundu.co, можете оценить качество моей работы по этому сайту.

Мой личный сайт: gvlad.ru

Надеюсь, сработаемся!

JavascriptMongoDBHTMLCSSReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
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Отзывы заказчиков
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$35
10 баллов
2 года назад
Доработка игры
Не смотрите что Владислав юн, на самом деле в программировании он мастер, второй раз работал с ним и надеюсь продолжим. Спасибо!
Все отлично!
Ответный отзыв
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
2 года назад
Простая онлайн-игра (угадать логотип)
Все хорошо, результат отличный, я доволен. Будем еще работать с Владиславом.
Очень приятно работать с Алексеем, платит сполна.
Ответный отзыв