Сделаю вам качественный сайт или уникальный фирменный стиль👨💻

Привет, я Влад. Мне 15, надеюсь, это не станет преградой в нашей совместной работе. Живу в Москве.

Делаю: сайты-визитки, блоги, корпоративные сайты, логотипы, мелкая работа

Мои навыки彩

Знаю HTML, CSS, JavaScript с 2018 года. Пишу бэкенд на NodeJS. Работаю с MongoDB. Пишу веб-приложения на React.

Для каждого сайта разрабатываю свой дизайн интерфейса.

Создаю фирменные стили для брендов с логотипом и полным брендбуком.

Плюсы работы со мной

Знаю своё дело, работал с компьютерами с детства. Делаю работу четко по ТЗ. Беру мало, так-как я только начинаю свой путь во фрилансе. Пишу чисто, чтобы потом можно было делать рефакторинг.

Услуги

Создам для вас сайт-визитку, корпоративный сайт, блог и полноценный проект с собственным API.

Разработаю фирменный стиль для вашего бренда с уникальным и современным логотипом и полным брендбуком.

Также готов на любую мелку работу, например внедрить на сайт аналитику.

В свободное время делаю свой проект yundu.co, можете оценить качество моей работы по этому сайту.

Мой личный сайт: gvlad.ru

Надеюсь, сработаемся!