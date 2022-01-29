Доработка игры

Необходимо скопировать график с другого сервиса с фильтрами. Главное,чтобы данные подтягивались и обновлялись вместе с сайтом донором. График буду ставить себе на сайт. Оставляйте в отклике свой телеграм или пишите на внутреннюю почту здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://prntscr.com/26f9nlu уменьшить логотип два раза для мобильной версии.
http://prntscr.com/26f9nwx в мобильной версии над слова которые из двух слов (тире или пробел или &) переносить в новую строку, а если слово более 6 слов, ставить еще значок переноса, в приложении.
http://prntscr.com/26f9p75 можно устранить?
https://www.figma.com/file/o5Xn6AUx2WP4qfNDEssPHy/Untitled?node-id=0%3A1 Обратите внимание какие буквы, цвет букв. Во такой надо поставить. И когда нажали обратите внимание на их цвет.
Это рисуют:
в экране под логотипов, изобразить 3 поля, в которых: угаданные / не верно угаданные / всего осталось
+ бомбочка она будет убирать лишние буквы (цена 5 монет списывает)
+система статистики з записью игроков
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