Доработка игры

http://prntscr.com/26f9nlu уменьшить логотип два раза для мобильной версии.

http://prntscr.com/26f9nwx в мобильной версии над слова которые из двух слов (тире или пробел или &) переносить в новую строку, а если слово более 6 слов, ставить еще значок переноса, в приложении.

http://prntscr.com/26f9p75 можно устранить?

https://www.figma.com/file/o5Xn6AUx2WP4qfNDEssPHy/Untitled?node-id=0%3A1 Обратите внимание какие буквы, цвет букв. Во такой надо поставить. И когда нажали обратите внимание на их цвет.

Это рисуют:

в экране под логотипов, изобразить 3 поля, в которых: угаданные / не верно угаданные / всего осталось

+ бомбочка она будет убирать лишние буквы (цена 5 монет списывает)

+система статистики з записью игроков