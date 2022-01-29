Доработка игры

$35
Веб-программированиеЗавершен1 заявка90 просмотров
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http://prntscr.com/26f9nlu уменьшить логотип два раза для мобильной версии.

http://prntscr.com/26f9nwx в мобильной версии над слова которые из двух слов (тире или пробел или &) переносить в новую строку, а если слово более 6 слов, ставить еще значок переноса, в приложении.

http://prntscr.com/26f9p75 можно устранить?

https://www.figma.com/file/o5Xn6AUx2WP4qfNDEssPHy/Untitled?node-id=0%3A1 Обратите внимание какие буквы, цвет букв. Во такой надо поставить. И когда нажали обратите внимание на их цвет.

Это рисуют:

в экране под логотипов, изобразить 3 поля, в которых: угаданные / не верно угаданные / всего осталось

+ бомбочка она будет убирать лишние буквы (цена 5 монет списывает)

+система статистики з записью игроков

2 года назад
234sha
41 годПольша
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vladislavgubarev
17 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$35
4 дня
RUB
Не смотрите что Владислав юн, на самом деле в программировании он мастер, второй раз работал с ним и надеюсь продолжим. Спасибо!
Все отлично!
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