Вытянуть график с другого сайта

1. Нужно чтобы по моей реферальной ссылке открывался определенный сайт, куда будет введена рандомная почта (ничего подтверждать по почте не нужно). 2. На следующей странице нужно будет открыть несколько всплывающих меню (5 штук), где нужно будет ...