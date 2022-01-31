Автоматический перевод описаний товаров на русский язык

Дмитрий очень ответственный специалист, предложил мне отличное решение и сделал все качественно, быстро и даже лучше, чем ожидалось. Отличная коммуникация и информирование о ходе работы. Такого профессионала сейчас сложно найти! Очень рекомендую и при наличии новых идей буду еще обращаться:)