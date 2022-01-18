"Подружить" Asgaros и Rank Math SEO

Задача: нужен шаблон сайта, который будет меняться в зависимости от запроса пользователя. Если пользователь ищет визу в Польшу, на сайте информация о визе в Польшу, если визу в Индию, значит про Индию соответственно.Либо это будут ...
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[table]Необходимо "подружить" плагины wordpress Asgaros Форум и Rank Math SEO. На данный момент Asgaros Форум выдает ошибку когда подключен Rank Math. Как только отключаешь плагин Rank Math, то всё приходит в норму. Менять СЕО плагин не собираюсь.[/table]
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