"Подружить" Asgaros и Rank Math SEO

Веб-программированиеЗавершен2 заявки507 просмотров
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[table]Необходимо "подружить" плагины wordpress Asgaros Форум и Rank Math SEO. На данный момент Asgaros Форум выдает ошибку когда подключен Rank Math. Как только отключаешь плагин Rank Math, то всё приходит в норму. Менять СЕО плагин не собираюсь.[/table]

2 года назад
seldons
Андрей 
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
2 года назад
$5
1 день
RUB
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