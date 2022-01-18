Внести правки на сайте (админка на битриксе, страницы на vuejs)

Создать обновляемый парсер csv (чтобы он раз в день парсился ) и сохранялся в папку на сервере или сайте. Сайт донор: [url=https://pm.ru/]https://pm.ru/[/url] Требования к парсеру: 1. чтобы в этом csv файле был ид группы вариаций, ид каждого товара и ...