Внести правки на сайте (админка на битриксе, страницы на vuejs)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки612 просмотров
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Нужен специалист для поддержки сайта. Знание технологий: vue.js, docker, bitrix, postgreSQL.

Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.

На битриксе только админка, сами страницы на vuejs, который рендерит данные, полученные с сервера по api. Всё это развёрнуто в docker-контейнерах.

Ближайшие задачи (детали в ЛС):

1. Разворачивание сайта.

2. Ускорение времени отклика сайта.

3. Настройка отображения (быстрые ссылки).

2 года назад
irivr
Ирина 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 года назад