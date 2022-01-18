Нужно поправить функционал работы корзины и слайдеров. Настроить вёрстку главной страницы
Внести правки на сайте (админка на битриксе, страницы на vuejs)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист для поддержки сайта. Знание технологий: vue.js, docker, bitrix, postgreSQL.
Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата.
На битриксе только админка, сами страницы на vuejs, который рендерит данные, полученные с сервера по api. Всё это развёрнуто в docker-контейнерах.
Ближайшие задачи (детали в ЛС):
1. Разворачивание сайта.
2. Ускорение времени отклика сайта.
3. Настройка отображения (быстрые ссылки).
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