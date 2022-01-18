Анимацию корзины на WP и вывод промокода

Веб-программированиеЗавершен3 заявки723 просмотра
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Добрый день. У нас сайт на WP и требуется выполнить пару задач.

Вот сайт https://trueprice.diex.me/

Пример анимации(видео) и сайта на которой она реализована прикрепил в файле.

Требуется реализовать анимацию корзины:

1. Добавления товара в корзину

2. Анимация цифр в корзине при добавлении

Промокод

1. Требуется вывести Промокод и настроить его на странице Оформления заказа. На сайте стоит woocommerce.

Напишите цену и срок за эти задачи (Анимацию и Промокод)

Спасибо.

2 года назад
lagutin
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
Выбранные исполнители
BMDBMW
Баха 
25 летКипр
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$40
2 дня
Спасибо за качественное и быстрое решение. 2 специалиста не справились с задачей, Баха выручил как всегда.
Всё супер, никаких проблем в постановке задачи и чёткие инструкции по устранению неточностей) Рекомендую однозначно
studio_mandibula
Евгений 
26 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад
6 отзывов(-2)
2 года назад
$5
1 день
RUBUAHWMZ
Спасибо за качественное и быстрое решение. 2 специалиста не справились с задачей, Евгений выручил как всегда.
Отличный заказчик, всегда на связи понятное ТЗ Очень рекомендую!