Анимацию корзины на WP и вывод промокода

У нас есть сайт и там настроены платежи через Юкассу https://yookassa.ru К ней подключена онлайн касса для выбивания чеков от Атолл онлайн Сейчас данные передаются в онлайн кассу некорректно Нам нужно добавить кое какие параметры в чек Добавить тег Агентское ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. У нас сайт на WP и требуется выполнить пару задач.
Вот сайт https://trueprice.diex.me/
Пример анимации(видео) и сайта на которой она реализована прикрепил в файле.
Требуется реализовать анимацию корзины:
1. Добавления товара в корзину
2. Анимация цифр в корзине при добавлении
Промокод
1. Требуется вывести Промокод и настроить его на странице Оформления заказа. На сайте стоит woocommerce.
Напишите цену и срок за эти задачи (Анимацию и Промокод)
Спасибо.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно поправить функционал работы корзины и слайдеров. Настроить вёрстку главной страницыВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно интегрировать вёрстку следующий страниц Главная страница Каталог Детальная часть страницы Оформление заказа Корзина Прошу оставлять в заявке сколько часов можете уделять проекту в неделю.Закрыт2 года назад
Создать обновляемый парсер csv (чтобы он раз в день парсился ) и сохранялся в папку на сервере или сайте. Сайт донор: [url=https://pm.ru/]https://pm.ru/[/url] Требования к парсеру: 1. чтобы в этом csv файле был ид группы вариаций, ид каждого товара и ...Закрыт2 года назад
Нужно интегрировать вёрстку страниц главная внутренние страницы от вас телеграмм и опыт работыВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
от Вас знания элементора расскажу в л.с. с вас телеграммЗакрыт2 года назад
нужно интегрировать готовую вёрстку главная страницы каталог оформление заказа детальная часть страницы корзина От вас телеграммВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно вывести в жёлтую зону, в т.ч. First Contentful Paint и прочие спецпоказатели +там есть проблема - очень долго добавляет в корзину (4-5 сек) + просмотр корзины (8-10 сек) От Вас телеграмм и опыт данной работыВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется скрипт для изменения содержимого некоторых контейнеров (находим по классу, например class1 или class2) Если языковая версия сайта ru то показать слово/фразу в скобках, иначе - показать слово/фразу вне скобок. Код для определения языковой версии: Сумму и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $500
Требуется реализовать прием сообщений в самописную CRM систему, написанную на Laravel. Каждое сообщение должно проходить через внутреннюю очередь на Redis. Принимать сообщения из ВК сообщества Подробное ТЗ в личных сообщенияхВеб-программирование4 заявкиЗакрыт2 года назад