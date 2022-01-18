Анимацию корзины на WP и вывод промокода

Добрый день. У нас сайт на WP и требуется выполнить пару задач.

Вот сайт https://trueprice.diex.me/

Пример анимации(видео) и сайта на которой она реализована прикрепил в файле.

Требуется реализовать анимацию корзины:

1. Добавления товара в корзину

2. Анимация цифр в корзине при добавлении

Промокод

1. Требуется вывести Промокод и настроить его на странице Оформления заказа. На сайте стоит woocommerce.

Напишите цену и срок за эти задачи (Анимацию и Промокод)

Спасибо.