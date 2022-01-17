Разработчик на PHP Laravel из Казани

Требуется разработка сервиса смс активаций, для получения смс от различных сайтов. Пример smshub.org Нужно разработать программное обеспечение для поставщика номеров. Работа с AT командами gsm модемов и сим банков. Разработка админки - web и через ...
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Требуется реализовать прием сообщений в самописную CRM систему, написанную на Laravel.
Каждое сообщение должно проходить через внутреннюю очередь на Redis.
Принимать сообщения из ВК сообщества
Подробное ТЗ в личных сообщениях
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