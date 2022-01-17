Разработчик на PHP Laravel из Казани

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки632 просмотра
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Требуется реализовать прием сообщений в самописную CRM систему, написанную на Laravel.

Каждое сообщение должно проходить через внутреннюю очередь на Redis.

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PHPLaravel
2 года назад
kormas
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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