Разработка сервиса sms активаций

Нужно внести правки в пару сайтов ,написаны на PHP
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сервиса смс активаций, для получения смс от различных сайтов. Пример smshub.org
Нужно разработать программное обеспечение для поставщика номеров. Работа с AT командами gsm модемов и сим банков.
Разработка админки - web и через программу.
web версию сайта, программу клиент для установки на пк, приложение.
Обязательно разработка API для получения номеров и смс
Нужен почти полный аналог сайта smshub.org по функционалу
https://www.youtube.com/watch?v=K3ZgYha_GQI
Оплата на wm в $ или usdt trc кошелек
Цена может быть выше.
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