Разработка сервиса sms активаций

$5000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки752 просмотра
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Требуется разработка сервиса смс активаций, для получения смс от различных сайтов. Пример smshub.org

Нужно разработать программное обеспечение для поставщика номеров. Работа с AT командами gsm модемов и сим банков.

Разработка админки - web и через программу.

web версию сайта, программу клиент для установки на пк, приложение.

Обязательно разработка API для получения номеров и смс

Нужен почти полный аналог сайта smshub.org по функционалу

https://www.youtube.com/watch?v=K3ZgYha_GQI

Оплата на wm в $ или usdt trc кошелек

Цена может быть выше.

2 года назад
babay1234
Евгений 
37 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад