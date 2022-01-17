Нужен график с другого ресурса

Доработки на сайте объявлений (PHP без движка). Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 25+52=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать график с другого сайта.
Главная задача, чтобы информация обновлялась также как и там.
Пишите предварительную стоимость и свой телеграм для связи.
Ссылку на сайт откуда взять график пришлю заинтересованному исполнителю.
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