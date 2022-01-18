Доработки на сайте

Добрый день Требуется интегрировать верстку 15 страниц с Wordpress + Woocomerce для сайта мед-центра. Пишите стоимость и сроки в отклике. Не рассматриваю отклики без оценки стоимость и сроков работы. Также в заявке ожидаю увидеть 3 лучших работы ...
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