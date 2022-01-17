Доработка скрипта на python

Добрый день!

Меня зовут Юлия, я представляю интернет-магазин imarket.by.

У нас есть готовый скрипт на пайтон, который передает статусы из RetailCRM на местный маркетплейс.

Соотношение статусов зашито в код. Сейчас нам нужно его изменить (заменить старые статусы на новые).

Подскажите, пожалуйста, было бы вам это интересно? python