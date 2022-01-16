Исправить ошибку в js скрипте

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок761 просмотр
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скрипт здесь: https://simplyspeak.pro/recorder/

Проблема: в текстовом поле не работает правая кнопка, из-за чего невозможно вставить текст. 

Должно работать на десктопе и мобильных (андройд и айфон).

Сделать сегодня.

2 года назад
d654525
Эдуард 
58 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад