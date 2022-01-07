Web-Программист , 3 года опыта.
Для создание сайтов использую:
HTML
CSS
PHP
Mysql
JavaScript (es6)
Vue.js / Vuex
Laravel
TypeScript
React / Redux
Node.js / Express
GraphQL / Apollo
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
2 года назад
Отлично справился с работой!
Ответный отзыв
Приятно с ним работать и ТЗ качественное и оплата быстрая и без проблем. Всем рекомендую))❤
$2
10 баллов
2 года назад
задание выполнено в полном объеме, на связи, не пропадает
Ответный отзыв
Объясняет ТЗ хорошо и приятно с ним работать , еще раз с радостью поработаю с ним
$10
5 баллов
2 года назад
Не справился по срокам