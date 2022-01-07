_-php-_

Андрей _-php-_

 
19 летТуркменистан/Мары
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад

Web-Программист , 3 года опыта.

Для создание сайтов использую:

  • HTML

  • CSS

  • PHP

  • Mysql

  • JavaScript (es6)

  • Vue.js / Vuex

  • Laravel

  • TypeScript

  • React / Redux

  • Node.js / Express

  • GraphQL / Apollo

https://github.com/andre-w2

PHPJavascriptTypeScriptLaravelMySQLHTMLCSSReactNode.jsVue.js
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
twensess
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Добавить: авторизацию/регистрацию, редактирование/удаление данных PHP
Отлично справился с работой!
Приятно с ним работать и ТЗ качественное и оплата быстрая и без проблем. Всем рекомендую))❤
Ответный отзыв
lebrons
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$2
10 баллов
2 года назад
Не всплывает окно, что заявка отправлена на сайте
задание выполнено в полном объеме, на связи, не пропадает
Объясняет ТЗ хорошо и приятно с ним работать , еще раз с радостью поработаю с ним
Ответный отзыв
wdalexandr
Александр 
24 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
5 баллов
2 года назад
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