Калькулятор товара на Modx

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки715 просмотров
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Нужна помощь специалиста, настроить калькулятор грядок на сайте, пример https://prnt.sc/26e2srf

ТЗ

1. Настроить "Калькулятор грядок" на сайте https://prnt.sc/26e2srf

2. Настроить форму "Рассчитать грядку" https://prnt.sc/26e2tb8

Цена работы в заявках, подробности в переписки

MODX
2 года назад
zhenich888
Евгений 
35 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
6 отзывов