Сделать каталог на сайте Wordpress

нужно:

1. Перенести все статьи в раздел /blog/дальше-раздел/статья

И сделать 301 редиректы. Лучше бы это сделать в автоматическом режиме, если движок это позволяет.

2. Сделать каталог на сайте с фильтрами. Это будет каталог организаций:

картинка, название, описание, услуги: перечисление (по ним и будет фильтр)

Стоимость – по этому полю тоже будет фильтр

Регионы

Ссылка на сайт.

Могут быть ещё какие-то поля в процессе, обсудим.

3. Так же необходимо будет сделать поддомены для регионов и автоопределение региона.

В зависимости от региона в каталоге будут показываться соответствующие организации.

Нужна оценка по срокам и стоимости.