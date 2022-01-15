Сайт написан на Nuxt, верстка полностью готова. Нужно прикрутить API, внести пару изменений по текстам и некоторым элементам. Ставьте отклик, пришлём полное ТЗ, обсудим сроки и цену за работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать каталог на сайте Wordpress
нужно:
1. Перенести все статьи в раздел /blog/дальше-раздел/статья
И сделать 301 редиректы. Лучше бы это сделать в автоматическом режиме, если движок это позволяет.
2. Сделать каталог на сайте с фильтрами. Это будет каталог организаций:
картинка, название, описание, услуги: перечисление (по ним и будет фильтр)
Стоимость – по этому полю тоже будет фильтр
Регионы
Ссылка на сайт.
Могут быть ещё какие-то поля в процессе, обсудим.
3. Так же необходимо будет сделать поддомены для регионов и автоопределение региона.
В зависимости от региона в каталоге будут показываться соответствующие организации.
Нужна оценка по срокам и стоимости.
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