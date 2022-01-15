Нужно создать скетч/прошивку для имитации советского калькулятор Б3-04 на Arduino UNO с клавиатурой 4x4 и lcd1602.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доделать сайт на Laravel
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Приветствую. Необходимо доработать фильтр на VUE.JS Время ближайшее. ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1yCAU5pG6Xoml0Wghpc1ho_aXf8hjXNQOq7lJgiMz26A/edit?usp=sharing В ответе укажи, кодовое слово.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать бота для автоматических покупок разных предметов на маркете [url=https://wax.atomichub.io/]https://wax.atomichub.io/[/url] Чтобы я мог указать имя вещи и цену до которой покупать предмет и бот мониторил все новые поступления и если по параметрам цена, имя , качество ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Сайт на оперкарт, парсим товары с помощью [url=http://liveimport.devs.mx/]http://liveimport.devs.mx/[/url] Сайт донор поставил защиту cloudflare. Необходимо обойти эту защитуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен скрипт для сайта с открытием кейсов из кс. Пишите - все обсудимВеб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужен скрипт для сбора аудиозаписей и количества клипов с этой записью. У наardgfdfgdsfgdfsgdsfgс уже есть база с 500к треками храниться в mysql Их нужно ежедневно обходить, проверять кол-во видео и сохранять в базу. Нужно каждый день искать новые ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
- Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый! Всё задание описано в прикрепленном файле. Текст на Английском языке, если потребуется, предоставлю перевод. Нужно выполнить до 17.01.2022(включительно).Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
На вход функции даю УРЛ любой страницы любого сайта со статьей. Например, с какого-нибудь новостного сайта. Скрипт должен вернуть путь (XPath или селектор) к элементу, который содержит статью (включая заголовок). Т.е. автоматическое определение нужно. Надо сделать ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
- $900
фронтенд react или vue бэкенд на ваш выбор Функционал: Каталог со скринами приложений Макеты сайта доступны по ссылке https://invis.io/X5128ZD9KTMR Фильтры: по категориям, тегам Страница приложения: Все скрины данного приложения, фильтры по тегам, добавление в избранное, добавление в ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт2 года назад