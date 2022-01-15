Бот для покупок NFT на сайте AtomicHub.io

Нужно сделать бота для автоматических покупок разных предметов на маркете https://wax.atomichub.io/

Чтобы я мог указать имя вещи и цену до которой покупать предмет и бот мониторил все новые поступления и если по параметрам цена, имя , качество подходит - покупал. Важно быстродействие, т.к я заметил уже есть похожие боты которые покупают заведомо занижены предметы. На сайте есть api для программистов.

https://wax.api.atomicassets.io/atomicassets/docs/swagger/

https://wax.api.atomicassets.io/atomicmarket/docs/swagger/

Жду предложений, можем поговорить по связи более детально. Пишите цену и примерное время выполнения!