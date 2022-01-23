Telegram Bot

Интересует разработка или уже готовый скрипт сервиса по продвижению в социальных сетях - Инстаграм или Тик Ток. Интересует как Массфолловинг/Масслайкинг, Автопросмотр чужих сториз, так и другие автоматические действия аккаунтов в соцсетях. Примеры сервисов: [url=https://zengram.ru/]https://zengram.ru[/url] [url=https://tooligram.com/]https://tooligram.com[/url] [url=https://instaplus.pro/]https://instaplus.pro[/url] [url=https://instaplus.me/]https://instaplus.me[/url] [url=https://www.combin.com/ru/]https://www.combin.com/ru/[/url] [url=https://plumapp.ru/]https://plumapp.ru[/url] SMMflow.com [url=https://bridgit.me/]https://bridgit.me [/url] В первую очередь интересуют люди, ...
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Функционал бота
Пересылка сообщений между двумя участниками.
ТЗ в приложении
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